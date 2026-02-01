Estudiantes no debería extrañar a Ascacíbar y a Cetré y Gimnasia tiene todas las de ganar contra Aldosivi

Por Daniel Profe Córdoba

En mi parecer no deberían ponerse en duda las victorias de Gimnasia contra Racing ni la de Estudiantes contra Boca.

En la fecha que se viene, los rivales de los equipos de La Plata no deberían presentar grandes escollos. Pero siempre hablando en potencial, porque una gran actitud positiva y una muy buena estrategia del rival, sea lo débil que sea, en el fútbol y solamente en un deporte como el fútbol puede cambiar la historia.

En cualquier deporte en donde se juega con las manos y un plantel es superior a otro, de diez partidos es muy probable que los diez los gane el mejor. Pero en el fútbol, ya hemos dicho muchas veces, cómo se juega con los pies, se pueden dar sorpresas.

Para mi no hay nada imposible. Nada es nada, porque con equipos teóricamente inferiores al rival de turno y aun jugando de visitante hemos conseguido no solo ganar, sino hasta golear a ese adversario que en los papeles será netamente superior. Y esto solamente no fue en Estudiantes sino que los mismos “milagros” que nunca fueron tales también se los lograron en Chacarita, Lanús, Colón y también en todos los equipos que nos tocó dirigir a lo largo y a lo ancho de América latina.

Basados en una preparación física y mental brillantes más una estrategia exacta, con muy pocos “cañones” derrotábamos a los poderosos.

Gimnasia casi desciende el año pasado con su próximo rival que es Aldosivi y lo recibe en el Bosque. Todo dicho.

Estudiantes en Varela lo espera un equipo pobre y el albirrojo no creo que extrañe tanto a los dos jugadores negociados, Ascacíbar y Cetré.

Potencialmente debería ser una fecha para seis puntos para los dos equipos platenses. Pero como se juega con los pies, todo puede pasar…