A 32 años de la gloria: Gimnasia recordó la obtención de la Copa Centenario

En la jornada de ayer se cumplieron 32 años de aquella tarde inolvidable y sofocante de 1994 en la que Gimnasia escribió una de las páginas más gloriosas de su historia. En un estadio colmado, el Lobo gritó campeón ante su gente del Torneo Centenario de AFA y desató una verdadera fiesta. La institución albiazul utilizó sus redes sociales para compartir material inédito sobre ese momento.

En la final, el Lobo se impuso por 3 a 1 frente al River Plate dirigido por Daniel Passarella, ante más de 25 mil hinchas que llenaron por completo las tribunas locales y alentaron sin pausa desde la previa hasta el pitazo final.

El encuentro, arbitrado por Javier Castrilli, tuvo intensidad, emociones y situaciones cambiantes que lo transformaron en un partido para el recuerdo: la media vuelta de Sergio Berti; el penal atajado por Javier “Lolo” Lavallén; el cabezazo de Hugo Romeo “el Camello” Guerra para abrir el marcador sobre el cierre del primer tiempo; el rápido empate de Facundo Villalba con una definición de alto nivel; la arremetida de Pablo “Moncho” Fernández para el 2 a 1 tras un córner ejecutado por el “Melli” Guillermo; la expulsión de Hernán Díaz por agresión y, ya en el tramo final, el contragolpe que selló el triunfo con la firma del gran protagonista de la tarde: Guillermo Barros Schelotto.

Si bien Roberto Perfumo fue el director técnico que condujo al equipo en la final, el camino hasta esa instancia también tuvo como artífices a Carlos Ramaciotti y Edgardo Sbrissa.

Cabe recordar que el elenco albiazul inició su recorrido venciendo a Estudiantes en el Bosque el 26 de junio de 1993, con el recordado gol de “sombrero” de Guillermo Barros Schelotto para el 1 a 0. La revancha, disputada el 4 de julio en 57 y 1, finalizó 0 a 0 y abrió el camino hacia el título.