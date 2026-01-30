Pato Monti y Maxi Badell van a trabajar juntos por una gran causa
Monti y Badell impulsan un proyecto de formación en Los Hornos para jóvenes futbolistas de la región.
Desde hace ya un tiempo importante, Patricio Monti, recordado volante que supo defender la camiseta de Gimnasia en Primera decidió dejar a un costado su carrera como futbolista profesional y emprender un nuevo desafío para su vida laboral. Pato puso manos a la obra para la creación de “Pelota al Pie”, un centro de entrenamiento que prepara y desarrolla jugadores de todas las categorías para tratar de cumplir el sueño de llegar a Primera.
Con tareas en campo en las instalaciones de Centro Fomento Los Hornos, donde hoy el mediocampista brilla, ahora se sumará a trabajar codo a codo otra figura conocida del fútbol de la región como es Maximiliano Badell, que es director técnico de San Lorenzo de Villa Castells actualmente y que llegó al profesionalismo en Estudiantes.
Ambos ahora van a dedicarle tiempo a las tareas con diferentes futbolistas, tratando de aportar un granito de arena, mientras buscan seguir cumpliendo sus sueños en el ámbito del fútbol liguero.