Pato Monti y Maxi Badell van a trabajar juntos por una gran causa

Desde hace ya un tiempo importante, Patricio Monti, recordado volante que supo defender la camiseta de Gimnasia en Primera decidió dejar a un costado su carrera como futbolista profesional y emprender un nuevo desafío para su vida laboral. Pato puso manos a la obra para la creación de “Pelota al Pie”, un centro de entrenamiento que prepara y desarrolla jugadores de todas las categorías para tratar de cumplir el sueño de llegar a Primera.

Con tareas en campo en las instalaciones de Centro Fomento Los Hornos, donde hoy el mediocampista brilla, ahora se sumará a trabajar codo a codo otra figura conocida del fútbol de la región como es Maximiliano Badell, que es director técnico de San Lorenzo de Villa Castells actualmente y que llegó al profesionalismo en Estudiantes.

Ambos ahora van a dedicarle tiempo a las tareas con diferentes futbolistas, tratando de aportar un granito de arena, mientras buscan seguir cumpliendo sus sueños en el ámbito del fútbol liguero.