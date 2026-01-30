Descanso, foco en Varela y una despedida pesada

Después del triunfo resonante ante Boca en UNO, Estudiantes bajó la persiana por un día. El cuerpo técnico decidió darle descanso al plantel tras una semana cargada de tensión, emociones fuertes y un partido que exigió al máximo desde lo físico y lo mental. Este domingo, el equipo volverá a entrenarse en el Country Club de City Bell con la cabeza puesta en el duelo del lunes ante Defensa y Justicia, en Florencio Varela.

Más allá del alivio que significó la victoria, en el Pincha también se viven horas de despedidas. Edwin Cetré, una de las piezas más desequilibrantes del último tiempo, dejará el club para continuar su carrera en el fútbol brasileño. Atlético Paranaense desembolsará cerca de seis millones de dólares por su pase y, como Estudiantes posee el 50% de la ficha, ingresarán limpios alrededor de tres millones, recuperando la inversión y generando una ganancia.

Mientras Domínguez empieza a rearmar el equipo sin el colombiano, el León cambia el chip rápidamente: no hay tiempo para festejos largos. El lunes aparece otra prueba exigente y Estudiantes quiere seguir marcando el ritmo en el arranque del torneo.