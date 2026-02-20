Domínguez se va a Brasil: sacudón antes de Sarmiento y búsqueda activa

Bombazo en La Plata. Cuando todavía resonaba la salida de Cristian Medina, Estudiantes confirmó otra noticia que sacude al mundo albirrojo: Eduardo Domínguez dejará el club tras el partido de este viernes ante Sarmiento de Junín y continuará su carrera en Atlético Mineiro.

El entrenador, que había renovado su vínculo a comienzos de enero por dos años, contaba con una cláusula de salida que será ejecutada. El monto asciende a 1,5 millones de dólares y permitirá que el DT asuma de inmediato en el conjunto de Belo Horizonte, que recientemente despidió a Jorge Sampaoli tras una campaña irregular. El nuevo contrato en Brasil será por dos temporadas y con condiciones económicas ampliamente superiores.

La información fue adelantada desde Brasil por Globo Esporte y terminó de confirmarse tras una extensa reunión entre la dirigencia que encabeza Juan Sebastián Verón y los representantes del entrenador. La decisión ya está tomada y marca el final de un ciclo que comenzó en marzo de 2023 y que quedará grabado en la historia reciente del club.

Domínguez deja cinco campeonatos y una identidad marcada. Consolidó un equipo competitivo, logró títulos locales y sostuvo al Pincha en la pelea grande. Su salida, en plena competencia, sorprende y duele. La Secretaría Técnica, con Marcos Angeleri a la cabeza, ya trabaja en el sucesor.

En las últimas horas hubo un giro en la búsqueda. Si bien habían existido contactos con Martín Demichelis, el nombre que hoy toma fuerza es el de Alexander “Cacique” Medina. El uruguayo, con pasado en Talleres y Nacional, tiene buena relación con Angeleri y es el principal apuntado. Ya hubo conversaciones iniciales y se trabaja en una propuesta formal.

Mientras tanto, el presente manda. Hoy a las 17:45, Estudiantes recibirá a Sarmiento en el Estadio UNO. Será el último partido de Domínguez al frente del equipo. El clima promete ser especial: reconocimiento, emociones cruzadas y un estadio que funcionará como verdadero termómetro de la situación.

El plantel intentará abstraerse del ruido externo y enfocarse en sumar tres puntos claves. Pero la despedida del Barba inevitablemente atravesará la tarde. Se cierra una etapa dorada y comienza otra cargada de incógnitas. En el césped y en las tribunas empezará a escribirse el nuevo capítulo de Estudiantes.