Escándalo en la Champions: acusación de racismo contra Prestianni y final caliente entre el Real y Benfica

Un escándalo se generó después del golazo del 1 a 0 del Real Madrid al Benfica, en Lisboa, por la ida de los playoffs de la Champions League. Vinícius, en el festejo del gol, provocó con un baile al lado del banderín del córner. Otamendi le fue a reprochar y discutieron en forma muy fuerte. Después, el brasileño habló en mal tono con Gianluca Prestianni: de allí corrió hacia al árbitro Francois Letexier y le aseguró al francés que el ex-Vélez le había gritado mono.

Ante esto, resulta Imposible una lectura de labios porque Prestianni habló con la boca tapada con la camiseta. Fueron cerca de diez minutos en los que el juego estuvo suspendido. En el medio, hubo fuertes gritos entre Nico Otamendi, capitán del Benfica, con Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid. Mientras, Gianluca intentaba hablarle a Vini y le decía “hermano”...

Una aclaración importante: el protocolo se activa en caso de insultos desde las tribunas, desde donde se arrojaron objetos pequeños hacia los jugadores del Merengue luego del festejo del brasileño. De todas maneras, Letexier hizo el gesto de los brazos cruzados que es indicativo de la aplicación de este recurso preventivo. Por lo tanto, podría interpretarse que procedió así no por lo que Vinícius le contó que le dijo Prestianni, sino por algo que pudo suceder por parte de los fans. El testimonio que dé el juez en el informe a la UEFA podrá esclarecer.

Luego se difundió un video de cuando Mbappé se le acercó a Prestianni y le gritó: “Eres un puto racista”. Se lo dijo por lo menos cuatro veces.

El técnico de las Águilas, José Mourinho, se puso a hablar con Vinícius en tono fuerte en búsqueda de tranquilizar. Más adelante, el técnico fue expulsado por reclamar la expulsión del brasileño por un foul de atrás.