“Gata” Fernández: “Solo él y Vinicius saben lo que se dijeron”

Uno de los ídolos de la historia moderna de Estudiantes y en la actualidad representante de Gianluca Prestianni, Gastón Fernández, profundizó en sus redes sociales el debate sobre los supuestos dichos discriminatorios del futbolista del Benfica hacia el brasileño Vinicius Jr. en el marco del duelo válido por los playoffs de la Champions League. El agente explicó: “Partido de Champions, pulsaciones elevadas, Vinicius y un partido aparte con el público de Benfica. Una discusión donde Gianluca defiende a su equipo por la falta de respeto del jugador visitante contra su público… Estuve en la cancha y fue lo que vi”.

“Hay millones de imágenes donde los futbolistas se tapan la boca con camisetas o mismo con su propia mano para que no puedan leerse sus labios… De ahí a un hecho de racismo, me parece que puede haber muchas maneras de sacar ventaja”, sentenció la “Gata”.