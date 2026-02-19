Gimnasia llegó a Mendoza en la previa del paro general
La delegación tripera cambió la logística del viaje para evitar contratiempos. El Lobo se medirá mañana por la noche ante su homónimo de dicha provincia. Zaniratto analiza variantes en el 11 titular.
La CGT confirmó el paro general de 24 horas para hoy, cuando la Cámara de Diputados empiece a tratar la reforma laboral de Javier Milei. En una conferencia de prensa, la cúpula cegetista advirtió: “Este es el comienzo, no se entregarán las conquistas laborales”. En este contexto y como adelantó diario Hoy, Gimnasia adelantó su viaje a Mendoza para evitar contratiempos de cara al duelo de mañana a las 22:15 horas ante su homónimo de dicha provincia. El encuentro válido por la sexta fecha del Torneo Apertura se jugará en el Estadio Victor Antonio Legrotaglie.
La delegación albiazul -con el presidente Carlos Anacleto- voló ayer por la noche , se instaló en un hotel céntrico y hoy se entrenará en territorio mendocino.
Según pudo averiguar este medio, un nutrido grupo de dirigentes viajará el mismo día del partido para acompañar al conjunto comandado por Fernando Zaniratto.
Con Insfrán en el arco y la última línea ya consolidada, los interrogantes estarán en la mitad de la cancha y en el frente de ataque. Tanto Augusto Max como Ignacio Miramón -desde el banco- mostraron un gran nivel en el derbi local, por lo que estaría la posibilidad de que puedan jugar juntos en el círculo central. En ese caso, sería Nicolás Barros Schelotto quien podría perder el lugar.
De momento, el entrenador mens sana no analiza cambiar el esquema. Pero todo se definirá hoy cuando el plantel tripero tenga el último ensayo antes de enfrentarse al Lobo mendocino.
Cabe recordar que Gimnasia ya jugó en el Víctor Antonio Legrotaglie en mayo del 2023 , pero ante Godoy Cruz. Fue derrota para el elenco platense por 2 a 0.
En este entonces, el Estadio Mundialista Malvinas Argentinas estaba ocupado por el Mundial Sub 20, por lo que el Tomba y el Tripero jugaron en la cancha del “Pituco”.
Calendario tripero
Torneo Apertura
FECHA 6
Viernes
22.15hs – Gimnasia (Mza.) – Gimnasia
FECHA 7
Miércoles 25 de febrero
17.00hs – Gimnasia – Rosario Central
FECHA 8
Domingo 1° de marzo
21.30hs – Tigre – Gimnasia
FECHA 9
Domingo 8 de marzo
17.00hs – Gimnasia – Argentinos
FECHA 10
Miércoles 11 de marzo
17.30hs – Banfield – Gimnasia
FECHA 11
Domingo 15 de marzo
15.15hs – Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza.
FECHA 12
Viernes 20 de marzo
21.00hs – Atl. Tucumán – Gimnasia