Otro grito ganador del “Pauli”, que con Talento Emergente sumó “siete de siete”

En una tarde soleada de este enero que ya agoniza, abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 12 cotejos. En el tradicional Especial “Haras Firmamento” (1.400 mts.), nuestro candidato Talento Emergente repitió su reciente desplazamiento y lo hizo echando el resto para ganarle el mano a mano que mantuvo a lo largo de toda la recta con Notable Island, al que finalmente postergó por medio cuerpo, en tanto tercero al “rato” completó el podio Buen Curuzucuateño, mientras los demás competidores llegaron como pudieron. De esta manera el rendidor hijo de Hurricane Cat dio forma a su quinto éxito –primero de corte jerárquico- de su campaña. Este ejemplar que forma parte de un equipo de trabajo encabezado por el entrenador Marcelo Sueldo logró su primer triunfo fuera de las carreras comunes y mira lo venidero en forma más que positiva, sobre todo si sigue corriendo en esta pista. En esta oportunidad –y tal su manera de correr- vino muy cerca de la leña que echaba al fuego de la punta Buen Cuzucuateño y Notable Island. Así, esperó a recorrer la elipse tolosana para encimar a los punteros y al desandar los primeros metros del derecho, quedó mano a mano con Notable Island, al que recién pudo sacarle la ventaja en los metros postreros.

Cotejo reservado para todo caballo de 4 años y más edad, ganador de tres o más carreras, ocupó el sexto turno de la programación con siete participantes en pista ya que Gran Positano dejó en blanco su compromiso y el cierre de las apuestas mostró el contundente favoritismo de Talento Emergente, que prometía un sport de $1.90, superando lo reunido por Decan Dall ($2.90) y por Notable Island ($4.05).

Abiertos los partidores, Talento Emergente “primereó” a sus rivales en el pique inicial, pero formalizada la carrera Buen Curuzucuateño pasó a enseñar el camino y al descontar los primeros 400 metros corría con tres cuartos de cuerpo sobre Notable Island y Talento Emergente, mientras los demás rivales ya iban quedando en un segundo plano. Con un andar vertiginoso concluyeron el recorrido del opuesto y al zambullirse en el codo tolosano, Buen Curuzucuateño, Talento Emergente y Notable Island se juntaban en franca lucha por la vanguardia. Durante el trayecto de la elipse ninguno de los tres aflojaban ni “un tranco ‘e pollo”, poniendo al rojo vivo la definición.

Concluída la curva se mantenía la pugna por la vanguardia, pero ni bien pisaron el derecho renunció Buen Cuzucuateño y la carrera quedó para el favorito y Notable Island. La pulseada se mantuvo hasta los metros postreros donde Talento Emergente ganó por más guapo.

El ganador vino en 24s.16/100; en 46s.77/100 y en 1m.10s.84/100 hasta completar 1m.23s.16/100 para los 1.400 metros de pista normal.