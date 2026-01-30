Vuelta de página: Gimnasia ya puso el foco en Aldosivi

La caída ante River dejó varios dolores de cabeza en el cuerpo técnico de Gimnasia. Además del flojo rendimiento, el Lobo ya tiene tres bajas para recibir a Aldosivi el lunes: Santiago Villarreal (sufrió un esguince de ligamento interno de rodilla), Manuel Panaro y Jorge De Asis (expulsados). El técnico Fernando Zaniratto seguirá de cerca la evolución de Ignacio Miramón con la intención de que integre la lista de convocados y ocupe un lugar en el banco.

Luego de haber ingresado en el entretiempo en lugar de Nacho Fernández, el “Pibe Lobo” no logró terminar el encuentro frente a River. A los 32 minutos del complemento debió ser reemplazado por Jorge De Asís a raíz de una molestia física. La buena noticia es que no se detectó rotura ligamentaria ni será necesaria una intervención quirúrgica. De todos modos, Villarreal estará marginado por varios partidos.

Por su parte, Miramón se prepara para dejar atrás una molestia muscular y podría tener su reestreno en Gimnasia el próximo lunes. El volante será evaluado para sumar minutos ante Aldosivi por la tercera fecha del Torneo Apertura. De momento, el puesto de volante central de marca está siendo muy bien cubierto por Augusto Max.

De hecho, el futbolista tucumano analizó las acciones luego del duelo ante River: “Fue un partido atípico, creo que la expulsión nos condicionó mucho contra este tipo de equipos no se puede cometer ningún error. Después se hace cuesta arriba, ellos mueven bien la pelota, había que estar en bloque, pero después se encuentran con el gol y ahí un poco se complicó el tema de la posesión. Todo lo que uno prepara se complica, hay que cambiar y reordenar las piezas. En ese momento no se piensa mucho, simplemente hay que empezar a correr más y entregar el doble. Saber que a lo sumo vas a tener una chance”.