Gimnasia no hizo pie y cayó ante River

Gimnasia cayó 2-0 ante River en el Monumental por una nueva fecha del Torneo Apertura, en un partido marcado por un flojo primer tiempo del Lobo y la contundencia del equipo local, que aprovechó las ventajas y se quedó con los tres puntos gracias a un doblete de Juan Fernando Quintero.

Desde el inicio, River asumió el protagonismo ante un Gimnasia que cedió la iniciativa y apostó a replegarse. A los 13 minutos, el desarrollo del encuentro cambió por completo: Manuel Panaro fue expulsado tras una dura plancha que, luego de la revisión del VAR, derivó en tarjeta roja directa. Con un hombre menos, el equipo dirigido por Zaniratto no logró recomponerse y sufrió el dominio del Millonario. A los 41’, Quintero abrió el marcador con un preciso tiro libre que dejó sin chances al arquero visitante.

En el complemento, Gimnasia intentó ajustar con dos modificaciones, entre ellas la salida de Nacho Fernández, pero rápidamente River volvió a golpear. A los cinco minutos, tras una gran acción individual de Colidio, Quintero apareció nuevamente para marcar el segundo tanto y encaminar la victoria. Minutos más tarde, Viña fue expulsado por doble amarilla y dejó a River con diez, lo que equilibró el número de jugadores en cancha.

En el tramo final, el Lobo buscó descontar con mayor insistencia, aunque sin claridad ni profundidad. Ya en tiempo adicionado, el juvenil De Asis vio la roja directa y Gimnasia terminó el encuentro con nueve hombres. River cerró el partido con autoridad, mientras que el conjunto platense deberá dar vuelta la página rápidamente para enfocarse en su próximo compromiso ante Aldosivi, el lunes en el Bosque.