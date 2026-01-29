Estudiantes le ganó a Boca 2 a 1 y sumó tres puntos claves

Estudiantes se hizo fuerte en La Plata y venció a Boca por 2 a 1 en el duelo correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura. El Pincha construyó la victoria con los goles de sus dos defensores centrales, Santiago Núñez y Leandro González Pírez, mientras que Exequiel Zeballos descontó para el Xeneize y le puso suspenso al cierre del partido.

El equipo de Eduardo Domínguez abrió el marcador en el primer tiempo a partir de una pelota parada: Núñez apareció en el área y conectó de cabeza para poner el 1-0. Ya en el complemento, González Pírez amplió la ventaja, nuevamente tras una acción aérea, confirmando el dominio del conjunto local en ese tipo de jugadas.

Boca reaccionó con el ingreso de Exequiel Zeballos, que logró descontar con una buena definición y le dio esperanza a su equipo en los minutos finales. El Xeneize fue con todo en busca del empate, pero se encontró con una defensa firme y un Estudiantes que supo aguantar la presión.

Con este triunfo, el Pincha sumó tres puntos clave en el inicio del campeonato y ratificó su buen arranque, mientras que Boca se volvió a quedar con las manos vacías en un partido que se le hizo cuesta arriba desde el comienzo.