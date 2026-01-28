Palacios fue presentado y Aguirre pasó la revisión médica

En medio de las repercusiones suscitadas por la partida de Santiago Ascacibar a Boca y la de Edwin Cetré a A. Paranaense, Estudiantes presentó este martes a su tercer refuerzo para este 2026. Un hombre elegido para reforzar la zaga central: Tomás Palacios, que llega a préstamo desde Inter de Milán. Surgido de Talleres de Córdoba y con pasos por Independiente Rivadavia, el citado equipo de Milán y Monza, Palacios retorna ahora a Argentina para relanzar su carrera, a préstamo por un año. Con 22 años y 1.96 m de altura, es una pieza más que interesante para un Pincha que jugará la Libertadores en este 2026. Ojo, tendrá que pelear con varios en la zaga defensiva: Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Ramiro Funes Mori y el juvenil Valentín Pierani (que disputó el último Mundial Sub 20). Brian Aguirre entró en la negociación entre Boca y Estudiantes por Ascacibar (cerca de cinco millones de dólares). Ante la partida de Cetré, Eduardo Domínguez dio el ok para el arribo del extremo (por ambas bandas puede jugar) surgido de Newell´s. A priori, su llegada será a préstamo (resta definir si serán 12 ó 18 meses). Aún tampoco está claro si habrá una opción de compra.