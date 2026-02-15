Dolor en la Liga por el fallecimiento de Carlos Contreras

El amistoso que debían disputar Ateneo y Romerense fue suspendido este sábado a raíz de una noticia que enluta al fútbol regional. La decisión se tomó tras conocerse el fallecimiento de Carlos Contreras, jugador del plantel Senior del club de Tolosa.

La pérdida de Contreras, muy querido en el ambiente futbolero, generó un profundo impacto entre compañeros, dirigentes y allegados, quienes acompañaron el dolor de su familia y seres cercanos. En señal de respeto y duelo, ambas instituciones resolvieron postergar el encuentro programado.

Desde los clubes expresaron sus condolencias y enviaron un fuerte abrazo a todos los familiares y amigos de Carlos, destacando su calidad humana y su compromiso con el fútbol.

Desgraciadamente fue una jornada muy triste para la institución que milita en la última categoría del fútbol platense, aunque el recuerdo de Contreras perdurará por siempre.