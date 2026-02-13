Fuerte operativo de seguridad para el clásico platense en el Bosque

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe), dio a conocer el operativo de seguridad dispuesto para el clásico entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes de La Plata, que se disputará el domingo 15 de febrero a las 17 en el estadio “Juan Carmelo Zerillo”.

El despliegue contará con alrededor de 650 efectivos de la Policía bonaerense, 65 agentes de seguridad privada y 135 trabajadores de Utedyc. Además, habrá coordinación médica con cuatro ambulancias de alta complejidad. La apertura de puertas está prevista para las 14 horas.

Desde el organismo informaron que no habrá venta de entradas generales y que solo podrán asistir socios de la parcialidad local. El encuentro se jugará con aforo completo y, una vez alcanzada la capacidad habilitada en las tribunas, se cerrarán los accesos para evitar excesos.

El ingreso del público se realizará por Puerta 5 y 23 (Platea Techada y Tribuna Avenida 60), Puertas 14 y 21 (Tribuna Centenario) y Puerta 22 (Platea Néstor Basile). La prensa acreditada ingresará por Puerta 23 bis. En caso de emergencia, se podrán utilizar también las puertas 38 y 39.

APreViDe recomendó a los simpatizantes concurrir con antelación, ya que se llevarán adelante controles de entradas, carnet de socio y DNI en los accesos, además de la aplicación del derecho de admisión mediante dispositivos móviles. El operativo incluirá monitoreo constante con cámaras de seguridad dentro y fuera del estadio, custodia a la delegación visitante y controles preventivos desde la noche previa en los principales accesos a la ciudad, el centro platense y las inmediaciones del Bosque para evitar cruces entre parcialidades.