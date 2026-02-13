Villa San Carlos ajusta las tuercas para el estreno

Falta tan solo un día para lo que será el estreno del primer equipo de Villa San Carlos en la temporada 2026, buscando ser protagonista del torneo anual de la Primera B Metropolitana, intentando luchar por el ascenso a la Primera Nacional sea mediante el título o bien por el Reducido y asegurar también el boleto a la Copa Argentina 2027.

Será un año con dificultades, ya que hay equipos importantes en la categoría como Arsenal de Sarandí o un club que es el caballo del comisario como Camioneros, que promete pisar fuerte para intentar meterse en la segunda categoría del fútbol argentino. Lo cierto es que Pablo Miranda y sus colaboradores tienen herramientas para hacer frente al calendario.

En principio, aunque no está confirmado, el equipo para el debut sería con: Tomás Akimenco; Sebastián Flores, Alejo Lloyaiy, Luciano Machin, Antonio Martínez; Santino Fabi, Augusto Pontón, Ezequiel Melillo, Alejandro Lugones; Zago Zegarra y Mauro Plastino. Vale mencionar que hay figuras en el plantel como Franco Mussis y Rodrigo Salinas.