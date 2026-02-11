Armani todavía no tiene el alta médica en River

La durísima goleada sufrida a manos de Tigre el último sábado desnudó la realidad de un River que intentaba dejar atrás un 2025 para el olvido. Marcelo Gallardo quedó en la mira por su planteo táctico y entre los jugadores que no estuvieron a la altura quedó Santiago Beltrán, que de tener tres vallas invictas desde su debut pasó a sufrir cuatro goles en un solo partido. Sin embargo, la vuelta de Franco Armani deberá esperar.

El campeón del mundo intensificó sus entrenamientos desde la semana pasada, pero todavía no obtuvo el alta médica formal. A apenas dos días del duelo ante Argentinos Juniors, el Pulpo está prácticamente descartado para ir a La Paternal y podría debutar en este 2026 por Copa Argentina: el próximo martes 17 de febrero, ante Ciudad Bolívar, en San Luis.

El pibe Beltrán había mostrado solidez y presencia en sus cinco partidos en Primera (se suman los amistosos ante Millonarios y Peñarol, ambos sin goles en contra), pero frente al Matador quedó muy expuesto. Sin una responsabilidad directa en ninguno de los cuatro tantos, tampoco pudo salvar al equipo de la goleada. Sin reproches por su actuación, de hecho será el principal suplente, enseguida se instaló la idea de que debía dejar el puesto.