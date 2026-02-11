Cambaceres hará fútbol ante un combinado de Custodio Méndez

Cambaceres transita la etapa final de su preparación con la mira puesta en el inicio de la competencia. El plantel se entrenó en Punta Lara, donde el cuerpo técnico dispuso una práctica intensa y variada, enfocada en ajustar los últimos detalles futbolísticos y físicos.

La jornada comenzó con tareas de activación y trabajos físicos, para luego dar paso a circuitos de pases, ejercicios de presión y duelos en espacios reducidos, tanto en situaciones de uno contra uno como de tres contra dos.

Este miércoles habrá fútbol en el 12 de Octubre, donde el Rojo enfrentará a un combinado de jugadores libres dirigido por el exfutbolista Custodio Méndez. Se disputarán dos encuentros de 50 minutos cada uno, divididos en tiempos de 25.

En cuanto a la enfermería, Javier Sequeyra ya dejó atrás una dolencia y entrena a la par del grupo, mientras que Tomás Baglieri continúa con su recuperación y aún necesitará algunos días más antes de volver a las canchas.