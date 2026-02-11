Falcón Pérez, el árbitro elegido para el derbi local

La expectativa por una nueva edición del Clásico Platense ya tiene un protagonista clave confirmado. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) designó a Yael Falcón Pérez para dirigir por primera vez el encuentro entre Gimnasia y Estudiantes, que se disputará este domingo las 17:00 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo.

Falcón Pérez, de 37 años y con roce internacional, llega a este compromiso en el ojo de la tormenta tras una actuación polémica en la fecha pasada durante el clásico porteño, donde recibió fuertes reclamos por parte del cuerpo técnico de San Lorenzo tras la victoria de Huracán.

A la hora de hablar del VAR, en el mismo estará el polémico Fernando Espinoza.

La última vez que dirigió al Lobo fue en el triunfo por 2 a 0 sobre Vélez en el Bosque sobre el cierre del Torneo Clausura 2025.

Por su parte, la última vez que dirigió al Pincha fue por los cuartos de final del pasado Clausura, en lo que fue victoria por 1 a 0 en Santiago del Estero ante Central Córdoba, y el dato alentador que en los últimos 4 cotejos que lo dirigió, Estudiantes ganó.