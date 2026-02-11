El fútbol del ascenso irá por plataforma de streaming
AFA definió cómo será la transmisión de los partidos del ascenso en la Primera Nacional.
La AFA resolvió hacerse cargo de manera directa de las transmisiones de la Primera Nacional, la B Metro, la Primera C y el Federal, descartando de plano a la televisión abierta y por cable.
De esta manera, todos los partidos podrán verse a través de LPF Play, la plataforma de streaming que hasta el año pasado transmitía Reserva y el Fútbol Femenino. Si bien el modelo contempla el pago de un abono mensual, el primer mes será gratuito para los usuarios. A partir del segundo mes, el costo del servicio sería de 10.000 pesos y la suscripción se realizaría vía correo electrónico.
En cuanto a lo económico, se definió que los clubes de la Primera Nacional recibirán 65 millones de pesos mensuales, los de la B Metro 20 millones, mientras que los de la Primera C y el Federal A percibirán 12 millones cada uno. Con este esquema, la erogación total rondará los 3.400 millones de pesos mensuales, unos 40.000 millones anuales.