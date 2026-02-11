El fútbol del ascenso irá por plataforma de streaming

La AFA resolvió hacerse cargo de manera directa de las transmisiones de la Primera Nacional, la B Metro, la Primera C y el Federal, descartando de plano a la televisión abierta y por cable.

De esta manera, todos los partidos podrán verse a través de LPF Play, la plataforma de streaming que hasta el año pasado transmitía Reserva y el Fútbol Femenino. Si bien el modelo contempla el pago de un abono mensual, el primer mes será gratuito para los usuarios. A partir del segundo mes, el costo del servicio sería de 10.000 pesos y la suscripción se realizaría vía correo electrónico.

En cuanto a lo económico, se definió que los clubes de la Primera Nacional recibirán 65 millones de pesos mensuales, los de la B Metro 20 millones, mientras que los de la Primera C y el Federal A percibirán 12 millones cada uno. Con este esquema, la erogación total rondará los 3.400 millones de pesos mensuales, unos 40.000 millones anuales.