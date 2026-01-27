El Lobo se prepara para otro aullido Monumental

Luego de la gran victoria en el debut del Torneo Apertura ante Racing, Gimnasia puso rápidamente el foco en el duelo de mañana ante River. Para el compromiso en el Monumental, donde el conjunto dirigido por Fernando Zaniratto ganó en noviembre con una actuación épica de Nelson Insfrán, se encendieron las alarmas por un futbolista que podría obligar a una variante en el once inicial albiazul.

Pedro Silva Torrejón debió ser reemplazado en el entretiempo del partido ante la Academia por Alejo Gelsomino, luego de sufrir un golpe en la cadera que le impedía moverse con normalidad. Según pudo averiguar este medio, a 36 horas del partido en el Estadio Más Monumental, el dolor en la zona afectada persiste y la presencia del cordobés no está garantizada. En caso de no llegar en condiciones, todo indica que Gelsomino será quien arranque desde el inicio en el lateral izquierdo.

En principio Silva Torrejón se concentrará para el partido correspondiente a la segunda fecha del certamen local, por lo que el Lobo formaría con: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; y Marcelo Torres.

El Lobo acordó el arribo de una promesa para la Reserva

La dirigencia encabezada por Carlos Anacleto terminará de cerrar en las próximas horas la incorporación de un defensor central que llegará desde Cipolletti. Se trata de una apuesta que en principio se sumará al plantel comandado por el “Pata” Pereyra, en el marco de la planificación deportiva del club.

Se trata de Jeremías Langa, que arribará a Gimnasia a préstamo sin cargo por el plazo de un año y el acuerdo incluirá una opción de compra. En principio, se integrará al plantel de Reserva, donde será evaluado por el cuerpo técnico con vistas a su desarrollo dentro de la estructura del club.