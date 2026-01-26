Djokovic ganó por abandono y Cerúndolo no pudo con Zverev

Novak Djokovic aprovechó el retiro de Jakub Mensik para meterse sin jugar en los cuartos de final del Abierto de Australia y así llegó a la victoria 401 en torneos de Grand Slam, sumando un triunfo más al impresionante récord que había conseguir al derrotar en 16avos al neerlandés Botic Van de Zandschulp. El tenista checo, de 20 años, anunció que no podrá presentarse en el encuentro de octavos de final ante el tenista serbio debido a una lesión en el músculo abdominal.

Mensik comunicó en sus redes sociales que, tras someterse a pruebas médicas y consultar con su equipo técnico, decidió no competir para evitar agravar la dolencia.

Por otro lado, se terminó el sueño para Francisco Cerúndolo en el Australian Open: quedó eliminado al caer frente al alemán Alexander Zverev por 6-2, 6-4 y 6-4 en el cruce por los octavos de final.