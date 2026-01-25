Zaniratto autocrítico: “No fue un partido ideal”

Al finalizar el partido contra Racing, el entrenador del Lobo Fernando Zaniratto se mostró contento por el gol que marcó Nicolás Barros Schelotto, pero al mismo consideró que el equipo “debe mejorar mucho”, ya que no estuvo conforme con que Racing genere situaciones de gol en la parte final del partido.

Con respecto a una jugada en la cual Manuel Panaro había quedado mano a mano y fue derribado dentro del área en el primer tiempo, el entrenador no quiso polemizar y sostuvo que “estaba a la altura de la cancha. Si el VAR no lo vio debe ser que no fue”.

Teniendo en cuenta que el Lobo volverá a jugar el miércoles contra River en el Monumental, los jugadores volverán a trabajar poniendo especial énfasis en la hidratación y la recuperación rápida de los futbolistas.