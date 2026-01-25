Básquet: el Pincha se prepara para la temporada

Estudiantes dejó todo listo para afrontar la Liga Federal 2026 y los compromisos que se avecinan en los torneos de la Asociación Platense de Básquet. El club confirmó su continuidad en el tercer escalón del básquet nacional tras presentar la documentación correspondiente ante la CAB y, al mismo tiempo, dio por cerrado el armado de su plantel para la nueva temporada.

La conformación del equipo combina refuerzos, un regreso muy esperado y la continuidad de una base que fue protagonista durante 2025. El Pincha no solo se consagró de punta a punta en el Pre-Federal, sino que además volvió a disputar una final a nivel doméstico, consolidando un proyecto competitivo.

La principal novedad es el retorno del base Facundo Attademo, surgido de la cantera albirroja. El Zurdo, nacido en 1996, vuelve al club tras tres temporadas en Atenas para asumir el rol de conductor del equipo. En ese sector de la cancha estará acompañado por Ignacio Gerdau y Martín Fabris, y volverá a conformar una dupla de alto impacto con Facundo Vallejos, quien continuará vistiendo la camiseta roja y blanca pese a contar con posibilidades de emigrar.

Las caras nuevas se completan con la llegada de Lucas Jara, interno con paso por Platense y Reconquista, y del escolta Felipe Mateos, Sub 21 proveniente de Banco Provincia. Ambos refuerzos ampliarán las opciones de rotación para el entrenador Lucas Conti, tanto en la zona pintada como en el perímetro. Jara se suma a un juego interior que ya contaba con Juan Ignacio Bruno, Michele Castro, Tomás Sánchez y el propio Vallejos.

En el perímetro, además, continuará Gonzalo Género, una pieza valorada no solo por su aporte deportivo sino también por su influencia dentro del grupo.

En cuanto a las salidas, Ciro Zuluaga seguirá desarrollando su carrera en España, Sebastián Fuentes jugará en Neuquén y Tiago Tolosa regresó a Hogar Social.

Respecto al calendario, la Liga Federal comenzaría a mediados de marzo, a la espera de la confirmación oficial, mientras que el primer certamen de la APB se pondrá en marcha luego de la primera quincena de ese mismo mes.