Sábado de amistoso para San Carlos y Cambaceres

Fue un sábado muy cargado para dos de los equipos más importantes de la región, como son Villa San Carlos y Defensores de Cambaceres. El equipo de Berisso enfrentó a Agropecuario, elenco que milita en la Primera Nacional, al tiempo que los de Ensenada enfrentaron a la Reserva de Defensa y Justicia.

Para los dirigidos técnicamente por Pablo Miranda la acción se dio en las instalaciones del Sindicato de Empleados de Comercio, en una historia que finalizó sin goles ante el Sojero, aunque más allá del resultado lo importante fue que el Pájaro pudo poner en cancha a todos los integrantes del plantel profesional.

En tanto, el Rojo comandado por Hernán Darío Ortíz viajó hasta el predio del Halcón en Bosques y obtuvo un 1-0 por el grito del delantero Valentino Toniolo, en una gran producción de los hombres del Indio.

Ambos planteles se preparan para lo que será el arranque de la B Metropolitana y la Primera C, respectivamente, tratando de ser protagonistas y dejando bien en alto a la región.