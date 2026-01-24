Tenis: Cerúndolo alcanzó los octavos de final

Francisco Cerúndolo logró este sábado un hito en su carrera al clasificarse por primera vez a los octavos de final del Australian Open. El argentino venció al ruso Andrey Rublev por 6-3, 7-6 (4) y 6-3, en un sólido desempeño que se extendió por 2 horas y 8 minutos en el Show Court Arena. En la próxima instancia enfrentará al alemán Alexander Zverev.

Ubicado en el puesto 21 del ranking ATP, Cerúndolo dominó el desarrollo del encuentro desde el inicio y consiguió una de las victorias más importantes de su trayectoria. De esta manera, igualó su mejor actuación en torneos de Grand Slam, tras haber alcanzado los octavos de final en Roland Garros 2023 y 2024.

El primer set se mantuvo equilibrado hasta el 4-3, cuando el argentino logró el primer quiebre del partido y cerró la manga sin sobresaltos. En el segundo parcial, ambos jugadores sostuvieron con firmeza sus servicios y la definición llegó al tie-break, donde Cerúndolo fue más consistente para quedarse con el set.

Rublev abrió el tercer set con un quiebre, pero la reacción del argentino fue inmediata: recuperó el saque y volvió a quebrar en un tramo clave del partido para adelantarse 4-2. Desde allí, manejó el cierre con autoridad y selló el triunfo.

Con este resultado, Cerúndolo se convirtió en el octavo tenista argentino en alcanzar la cuarta ronda del Abierto de Australia y en el único jugador argentino en actividad que llegó a los octavos de final de un Grand Slam en al menos tres ocasiones. “En mi tercer intento, finalmente lo logré”, expresó tras el partido, luego de haber quedado eliminado en tercera ronda en las ediciones 2023 y 2025.

A su vez, el platense Tomás Etcheverry jugó un gran partido pero no le alcanzó para superar al número 10 del mundo Alexandr Búblik y cayó por un ajustado 7-6,7-6,6-4 para quedar eliminado en la antesala de la cuarta ronda.