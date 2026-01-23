El Cambaceres del Indio a puro fútbol para definir el plantel

Defensores de Cambaceres continúa con su preparación de cara al inicio del torneo de la Primera C, previsto para el próximo 21 de febrero, con la intención de llegar en las mejores condiciones. En este contexto, el entrenador Hernán Darío Ortiz avanza en el armado del plantel, que todavía no está cerrado y podría sumar un par de incorporaciones más. Las prácticas futbolísticas que se vienen serán clave para evaluar a los jugadores que se encuentran a prueba desde hace algunos días y definir si alguno se suma de manera definitiva.

Los próximos ensayos asoman determinantes. Este viernes hubo un ensayo con la Reserva de Defensa y Justicia, y el lunes está programado un nuevo amistoso frente a un combinado de jugadores libres en el Predio 98, en La Plata. Tras estas pruebas, el cuerpo técnico tomará decisiones. Luego, el equipo se medirá ante Dock Sud, El Porvenir y San Lorenzo de Villa Castells.