Doña Chila salió a matar o morir y en el final la superó Gran Celestial

Por Galopón

En una cálida tarde, típica de enero, abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de doce cotejos. En el tradicional Especial “República de Panamá” (1.000 mts.), nuestra indicada Gran Celestial volvió a la senda triunfal y lo hizo en forma justa, ya que vino escoltando a Doña Chila -que tal su característica- vino enseñando el camino pero la nafta le alcanzó hasta los 150 metros finales, donde la conducida por el jockey Iván Monasterolo le dio caza y la pasó de largo para arriba postergarla por dos cuerpos, mientas que a largo y medio Maylena completaba el podio. De esta forma la regular hija de Il Mercato dio forma a su cuarto éxito –primero por afuera de la categoría- de su campaña. Este ejemplar que tuvo varios entrenadores, esta vez fue presentado por el cuidador Norberto Bardaro, logró volver a la victoria luego de más de diez meses y ocho presentaciones. En esta oportunidad, vino persiguiendo a Doña Chila que le venía echando leña de la buena al fuego de la vanguardia con parciales vivos. Así, esperó a recorrer la elipse tolosana para acortar la ventaja y ya en el derecho cargar de firme y a 150 metros de la definición quebró casi sin lucha a la puntera, siguiendo viaje hasta el disco.

Cotejo reservado para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras de tres carreras o más, ocupó el octavo turno de la programación con las siete participantes en pista y el cierre de las apuestas mostró el claro favoritismo de Doña Chila, que prometía en caso de ganar un sport de $2.10, superando lo reunido por Gran Celestial ($2.35) y por Maylena ($4.55).

Abiertos los partidores, tal su forma de correr, Doña Chila salió a la descubierta, primereando a Gran Celestial, de tal manera que planteada la carrera escapó adelante sacándole dos cuerpos de ventaja a Gran Celestial, escalonándose por detrás Ronsina Remota, Nina Ride, Señorita Ambar y Maylena. Con ritmo sostenido la puntera completo el recorrido del opuesto y al zambullirse en el codo tolosano, Gran Celestial comenzó a reducir la diferencia que la separaba de la vanguardista, que en la mitad de la elipse era de apenas medio cuerpo, quedando tercera Mayle.

De esa manera pisaron el derecho todavía con Doña Chila en la delantera pero enseguida se le fue al humo la conducida por el jockey Iván Monasterolo y faltando 150 metros la pasó de largo para seguir camino hasta el disco que cruzó con dos cuerpos de luz sobre Doña Chila, mientras que tercera a largo y medio finalizó Maylena.

La ganadora vino en 23s.54/100 y en 46s.34 hasta completar el buen registro de 58s.51/100 para los 1.000 metros de pista normal.