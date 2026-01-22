¿Cual es la situación de los futbolistas sancionados por la AFA?

Todos los futbolistas de la Liga Profesional que acarreen alguna suspensión del pasado torneo Clausura podrían jugar este fin de semana. La amnistía se haría oficial en las próximas horas, instrumentada a través de un boletín oficial del tribunal de Disciplina, el órgano encargado de las sanciones. En la tarde de este miércoles, el comité ejecutivo de Liga Profesional analizó el pedido para condonar las penas, medida que fue una costumbre en las últimas tres temporadas. Y lo hizo sin la presencia de Estudiantes de La Plata, el último campeón del fútbol argentino. Fue el único ausente.

El club pincharrata contaría con los jugadores Fernando Muslera, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pirez, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain y Lucas Alario, todos castigados por el “espaldazo” a Rosario Central en el partido por los octavos de final del Clausura 2025. Su rival de este viernes a las 20 en el Libertadores de América, Independiente, podría a su vez alistar a Ignacio Malcorra y Rodrigo Fernández Cedrés, que cargan sanciones. En el caso de Malcorra, una fecha por expulsión de su paso por Rosario Central, su anterior club.