Con la sangre del barrio y el espíritu social de los clubes

Con 70 años en La Plata, el club Villa Lenci se convirtió en un centro de referencia popular en la joven localidad de Altos de San Lorenzo.

El club es más antiguo que el propio barrio y los vecinos responden a la tradición cada vez que son convocados para acompañar alguna actividad social.

En tiempos en donde los empresarios y los negocios amenazan el espíritu lúdico del juego y ponen seriamente en riesgo a las asociaciones civiles, el presidente Joel Paz confirmó que hay clubes con mucha “sangre” y que en pleno verano pueden colaborar con nobles causas a la sociedad.

Ayer, en el marco de la renovación de la sede de 22 y 77, el club recibió a los representantes del Instituto de Hemoterapia de La Plata para realizar una colecta de sangre. Algo parecido a lo que suele hacer Gimnasia cada vez que cumple años en el mes de Junio, pero en este caso tuvo un valor agregado por hacerlo en la humildad de uno de los barrios más populares de La Plata y en pleno verano.

“La sangre que se va donando la trasladamos al Instituto que funciona en 71 y 27 y los que se acercaron a donar no necesitan estar en ayunas. Nosotros los recibimos y después se pueden ir con una rica consumición”, explicó la doctora Paula Mancuso, quien estuvo acompañada por auxiliares del Instituto y el presidente de la institución que forma parte de la Liga Amateur Platense.

“Como club estamos muy contentos de haber podido renovar la sede y organizar este tipo de eventos que tienen como finalidad aportar algo a la sociedad”, destacó el presidente del club que este año buscará pelear el acenso a Primera en la Liga de fútbol de La Plata.

Lenci tiene mucha historia formando parte de los campeonatos de fútbol de la ciudad, en especial entre las décadas de los ’70 y ’80, aunque en los últimos años repuntó y volvió a competir con otras instituciones de la misma zona Sur platense.

A pesar del crecimiento que han tenido otros equipos como Fletes o Chacarita Platense en la misma localidad de Altos de San Lorenzo, Villa Lenci sigue siendo la más representativa de esta zona de la ciudad, y ayer contó con el aporte de los vecinos que se acercaron de forma genuina a donar sangre.

A pesar del intento de privatizar los clubes a través de las Sociedades Anónimas copiadas del molde de negocios que hay en Europa alrededor del deporte, en La Plata sobra sangre joven de un pueblo que fortalece las ilusiones de chicos y grandes jugando a la pelota o divirtiéndose en las instituciones de barrio.