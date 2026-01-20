Un estreno ideal: Estudiantes goleó y avanza en la Copa Argentina

Estudiantes abrió su temporada oficial con un triunfo contundente y necesario. En el Florencio Sola, el equipo de Eduardo Domínguez venció 4-0 a Ituzaingó y selló su clasificación a los 16avos de final de la Copa Argentina, cumpliendo con el favoritismo pero, sobre todo, mostrando respuesta en un inicio de año que será frenético.

El primer tiempo dejó gusto a poco. Con un mix entre habituales titulares y suplentes, el Pincha manejó la pelota, probó desde afuera y buscó sociedades, pero no logró romper el cero ante un rival ordenado y que se aferró al plan defensivo. Sin demasiadas luces, la sensación era que hacía falta un golpe que destrabara todo.

Ese impacto llegó en el complemento… aunque con susto previo. Ituzaingó tuvo una chance clarísima y obligó a reaccionar. Enseguida, Estudiantes apretó el acelerador y la historia se resolvió en diez minutos demoledores. A los 52’, Ascacibar recuperó alto, abrió para Facundo Farías y el centro atrás terminó en el 1-0 tras el infortunado rebote de Ezequiel Gayoso.

El envión continuó: Eric Meza desbordó, tiró el centro y, tras un desvío, Alexis Castro definió de primera para el 2-0. Apenas un suspiro después, Lucas Alario filtró un pase magistral y Farías, ya mano a mano, fusiló para estampar el 3-0 y marcar su primer gol con la camiseta albirroja.

Cerca del cierre, para decorar la goleada, Guido Carrillo entró libre al área y definió con una sutileza deliciosa: picó la pelota ante la salida de Acevedo y selló el 4-0.

Con este triunfo, Estudiantes confirma que mantiene el pulso de un bicampeón, aun cuando el semestre promete ser una maratón. Entre Copa Argentina, Torneo Apertura, Supercopa Internacional y la inminente fase de grupos de la Libertadores, el Barba tendrá más de 20 partidos antes del Mundial.

El plantel sostiene su columna vertebral y ya sumó a Adolfo Gaich, quien se incorporó a la pretemporada para reforzar un ataque que tendrá mucha rotación. Mientras tanto, el próximo rival saldrá del cruce entre Rosario Central y Sportivo Belgrano, un desafío más en un camino que Estudiantes conoce bien: avanzó en 11 de sus 13 estrenos en esta copa.

El 2026 empezó con goleada, confianza y respuestas. El León ya rugió. Y no parece que vaya a bajar la marcha.