Se suspendió el amistoso de Racing en Chile por los incendios forestales

El incendio forestal en la región de Concepción enciende las alertas en todo el suroeste de Santiago y obligó a las autoridades a suspender el amistoso programado entre Racing y Universidad de Chile, que iban a enfrentarse este domingo en el Estadio Municipal de Concepción. La ciudad costera en el sur del país vecino se encuentra afectada por una serie de incendios, lo cual hicieron que se dispararan las alertas rojas ante la imposibilidad de detener los diversos focos que estan causando estragos en toda la región. Situación más que preocupante que cobró también relevancia en el mundo del deporte, ya que en dicha ciudad estaba programado el juego de la Academia.

Según detalló el gobierno de Chile, hay 24 focos de incendios forestales en la zona centro-sur del país. Luis Cordero, ministro de Seguridad, informó que hay 16 muertos (uno en la región del Ñuble y 15 en Biobío). En total, hay aproximadamente 9.000 hectáreas afectadas.