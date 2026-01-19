La Plata

lunes 19 DE enero 2026

El fuerte dispositivo de seguridad para Estudiantes–Ituzaingó

El encuentro tendrá público de ambas parcialidades.

El duelo de Copa Argentina entre Estudiantes e Ituzaingó, que se juega hoy a las 21.15 en el estadio Florencio Sola, contará con un fuerte operativo de seguridad organizado por Aprevide y el Ministerio de Seguridad bonaerense. El encuentro tendrá público de ambas parcialidades, por lo que se dispuso un esquema reforzado con 250 policías, controles estrictos y accesos diferenciados.

Las puertas del estadio abrirán a las 19, y las autoridades remarcaron que no habrá venta de entradas en el lugar, por lo que recomiendan llegar con anticipación. Para ingresar será obligatorio presentar entrada física y DNI, además de pasar por controles de admisión.

La parcialidad de Estudiantes deberá llegar por Autopista La Plata–Buenos Aires, bajar en Sarandí por el Acceso Sudeste y continuar por los corredores designados hasta los accesos del Florencio Sola. El operativo busca garantizar un ingreso seguro en la primera presentación oficial del Pincha en el año.

