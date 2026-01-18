Messi comenzó la pretemporada en Inter Miami

Lionel Messi volvió al trabajo y encabezó el arranque de la pretemporada del Inter Miami. El campeón de la MLS dio inicio a su preparación con los habituales chequeos médicos y un primer entrenamiento en el que se mezclaron figuras consagradas y caras nuevas.

Los refuerzos Sergio Reguilón, Facundo Mura, Dayne St Clair y Micael fueron recibidos con el clásico puente de bienvenida, mientras que Rodrigo De Paul se mostró muy cerca de Messi, en una imagen que anticipa la sociedad que ambos buscarán sostener en un año marcado por la expectativa del Mundial.

El calendario de Las Garzas incluye amistosos internacionales: el 24 de enero enfrentarán a Alianza Lima en Perú, para luego continuar la gira en Guayaquil y Medellín. El debut oficial será el 21 de febrero frente a Los Ángeles FC, partido que marcará el inicio de la defensa del título.

En paralelo, la dirigencia trabaja en el mercado: negocia la llegada de Baltasar Rodríguez y mantiene la ilusión de sumar a Giovani Lo Celso, en un plantel que busca reforzarse para sostener su protagonismo en la MLS y en la escena internacional.