Murió Guillermo Salatino, referencia del tenis

Murió Guillermo Salatino, una de las figuras más reconocidas y respetadas del periodismo deportivo argentino, con una trayectoria que lo convirtió en una voz de referencia para el tenis nacional e internacional. Tenía 80 años.

A lo largo de más de cuatro décadas de carrera, Salatino cubrió los principales torneos del circuito, recorrió los escenarios más emblemáticos del tenis mundial y construyó un estilo propio, marcado por la pasión, el conocimiento y el compromiso con la profesión. Su nombre quedó asociado de manera directa al crecimiento y la difusión del tenis en la Argentina.

Su relación con este deporte fue mucho más allá de la cobertura periodística. Formó parte del ambiente desde distintos roles y perspectivas, lo que le permitió desarrollar una mirada profunda y autorizada para analizar, contextualizar y transmitir cada historia, tanto dentro como fuera de la cancha.