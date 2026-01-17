El Pincha a toda máquina en City Bell

La pretemporada en City Bell ya transita su tramo más exigente y Estudiantes de La Plata lo sabe: el estreno oficial del 2026 está a la vuelta de la esquina. El próximo lunes, en Banfield, el equipo de Eduardo Domínguez debutará en la Copa Argentina frente a Ituzaingó, en un partido que abrirá un semestre frenético y cargado de competencia. Por eso, cada entrenamiento cuenta, cada detalle suma y cada movimiento del mercado puede alterar la planificación.

En la práctica de este jueves, el cuerpo técnico volvió a dividir tareas entre trabajos de fuerza en el gimnasio y ejercicios tácticos en cancha. El plantel respondió con intensidad, consciente de que el calendario no otorga margen para especular. Y en ese registro aparece una certeza: Santiago Ascacibar será titular, siempre y cuando no surja nada inesperado en las próximas horas. El capitán, buscado desde varios frentes, sigue en el centro de la escena.

El interés de River, rumores de Boca y sondeos desde Brasil y Europa lo mantienen en vidriera. Pero la realidad es concreta: no llegó ninguna oferta formal. En Estudiantes la postura es clara: si aparece una propuesta realmente beneficiosa, se sentarán a evaluarla con el jugador. Si no, el Ruso continuará y recibirá una propuesta de renovación, ya que su contrato vence en diciembre. Nadie quiere que uno de los pilares del ciclo Domínguez quede libre a fin de año.

Mientras tanto, el mercado también ordena salidas. Con la necesidad de equilibrar las cuentas y liberar cupos, el Pincha ya resolvió movimientos en el arco. Tras el préstamo de Matías Mansilla, este jueves se confirmó que Juan Pablo Zozaya continuará su carrera en Almagro, cedido por 12 meses. Sin lugar para sumar minutos y con Muslera, Iacovich, Borzone y Van der Tuin por delante, la decisión se volvió lógica tanto para el club como para el arquero.

La depuración del plantel no termina ahí, ya que Estudiantes pretende seguir acomodando nombres antes del cierre del mercado. La ventana estará abierta hasta el 20 de enero, aunque existe una ventaja estratégica: si el club concreta alguna venta al exterior, tendrá tiempo para incorporar hasta el 31 de marzo. Un margen clave en un mercado que viene lento, pero que promete moverse fuerte en los días previos al inicio del torneo.

Con ritmo alto en los entrenamientos, un debut inminente y decisiones por resolverse, Estudiantes atraviesa una semana que puede marcar el tono del primer semestre. Domínguez ya tiene al grupo enfocado, las cargas ajustadas y el objetivo inmediato claro. Ahora falta resolver el resto: quién llega, quién se va y qué pieza clave seguirá siendo el pulso del equipo en otro año competitivo para el León.