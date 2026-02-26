Zaniratto: “Hoy se vio una muy buena versión del equipo en el primer tiempo”
Luego de la derrota ante Rosario Central en el Bosque, el técnico de Gimnasia analizó el partido en conferencia de prensa. En la siguiente fecha el Lobo visitará a Tigre en Victoria.
Un tropezón que duele. Por el resultado adverso y porque deja la sensación de que Gimnasia mereció más. Luego de la derrota ante el Canalla en 60 y 118, el técnico albiazul Fernando Zaniratto dejó sus sensaciones en conferencia de prensa.
“El fútbol tiene esas cosas, ligamos la otra tarde en Mendoza y hoy pese a que se jugó mejor nos vamos con las manos vacías. Hoy decidimos repetir el 11 para intentar darle confianza a los jugadores y para mejorar el funcionamiento, y por momentos se logró. Tenemos cosas que corregir y cosas que se hicieron bien que seguir potenciando”, comentó Zaniratto.
Sobre el trámite del encuentro, el orientador táctico albiazul explicó: “Hoy se vio una muy buena versión del equipo en el primer tiempo. Siempre hay cosas a corregir y es lo que vamos a analizar y trabajar para mejorar. Nacho Fernández es un jugador de funcionamiento, el otro día en Mendoza estuvimos muy mal y eso no le permitió acomodarse. Hoy fue diferente y con la posesión se vio una mejor versión suya”.
Respecto al esquema que eligió para el 11 titular, Zaniratto agregó: “El funcionamiento lo buscamos todo el tiempo. Eso se analiza todas las semana, hoy después de este partido pese a la bronca sentimos que hubo mejor funcionamiento. Hay que seguir y corregir”.
Por último, el entrenador tripero se refirió a los objetivos para este semestre: “Más allá del resultado hay cosas buenas con las que tenemos que quedarnos. Este Gimnasia, en principio, busca estar entre los ocho. Es una semana corta, que nos obliga a intensificar. Afortunadamente no tenemos lesionados. No puedo confirmar que repita el equipo”.
Por su parte, “Nacho” Fernández analizó: “Es difícil de explicar lo que pasó en el segundo tiempo. Pasamos de lo que era el 2-0 a que nos empaten. Cometimos errores que le permitieron a Central ponerse en ventaja. Mi salida fue una decisión de Fernando que obviamente se respeta, también hay compañeros para sumar. Yo estaba para seguir”.