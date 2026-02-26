Zaniratto: “Hoy se vio una muy buena versión del equipo en el primer tiempo”

Un tropezón que duele. Por el resultado adverso y porque deja la sensación de que Gimnasia mereció más. Luego de la derrota ante el Canalla en 60 y 118, el técnico albiazul Fernando Zaniratto dejó sus sensaciones en conferencia de prensa.

“El fútbol tiene esas cosas, ligamos la otra tarde en Mendoza y hoy pese a que se jugó mejor nos vamos con las manos vacías. Hoy decidimos repetir el 11 para intentar darle confianza a los jugadores y para mejorar el funcionamiento, y por momentos se logró. Tenemos cosas que corregir y cosas que se hicieron bien que seguir potenciando”, comentó Zaniratto.

Sobre el trámite del encuentro, el orientador táctico albiazul explicó: “Hoy se vio una muy buena versión del equipo en el primer tiempo. Siempre hay cosas a corregir y es lo que vamos a analizar y trabajar para mejorar. Nacho Fernández es un jugador de funcionamiento, el otro día en Mendoza estuvimos muy mal y eso no le permitió acomodarse. Hoy fue diferente y con la posesión se vio una mejor versión suya”.

Respecto al esquema que eligió para el 11 titular, Zaniratto agregó: “El funcionamiento lo buscamos todo el tiempo. Eso se analiza todas las semana, hoy después de este partido pese a la bronca sentimos que hubo mejor funcionamiento. Hay que seguir y corregir”.

Por último, el entrenador tripero se refirió a los objetivos para este semestre: “Más allá del resultado hay cosas buenas con las que tenemos que quedarnos. Este Gimnasia, en principio, busca estar entre los ocho. Es una semana corta, que nos obliga a intensificar. Afortunadamente no tenemos lesionados. No puedo confirmar que repita el equipo”.

Por su parte, “Nacho” Fernández analizó: “Es difícil de explicar lo que pasó en el segundo tiempo. Pasamos de lo que era el 2-0 a que nos empaten. Cometimos errores que le permitieron a Central ponerse en ventaja. Mi salida fue una decisión de Fernando que obviamente se respeta, también hay compañeros para sumar. Yo estaba para seguir”.