Tenis: batacazo en Acapulco

El ATP 500 de Acapulco sumó otro golpe inesperado: Casper Ruud, uno de los máximos favoritos, quedó eliminado en su estreno. El noruego cayó ante el chino Yibing Wu (142° del ranking), quien llegó desde la qualy y se impuso por 7-6 (2) y 7-6 (1) tras dos horas de partido. El presente de Ruud dista de su mejor versión. En lo que va del año, solo tuvo una actuación sólida en el Australian Open, donde alcanzó la cuarta ronda. Entre Auckland, Delray Beach y Acapulco, apenas sumó una victoria, una irregularidad que también impacta en el ranking, sin poder regresar al Top 10.