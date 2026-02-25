Con un Cacique en el banco, Estudiantes visita a Newell’s

Llegó el día. Alexander Jesús Medina Reobasco tendrá su debut como director técnico de Estudiantes de La Plata este miércoles, cuando el primer equipo enfrente a Newell’s en Rosario, en un partido que promete chispazos debido a que los locales vienen en una actualidad muy adversa y el Coloso le mostrará su descontento a los futbolistas.

Todo va a iniciar a las 19.30, con el arbitraje de Nicolás Lamolina y en el Var estará Adrián Franklin. Este será el primer partido del nuevo entrenador, que va a reemplazar en el cargo a Eduardo Domínguez, que ya fue presentado en el Atlético Mineiro de Brasil, firmando un contrato por dos años.

El Cacique solamente tuvo dos días de entrenamiento, el pasado domingo fue confirmado en el cargo y pudo trabajar con los futbolistas el lunes por la tarde y el martes por la mañana, previo a viajar a la provincia de Santa Fe para quedar concentrado en un reconocido hotel.

Quedó claro en la conferencia de prensa que se dio en la jornada de ayer, que la intención del DT uruguayo es no modificar prácticamente lo que se venía realizando con el Barba, aunque aplicó un par de conceptos para la construcción del juego, con principal foco en los perfiles y las líneas de pase que deben brindar los hombres de ataque, con la particularidad de que Fabricio Pérez va a iniciar por dentro y Tiago Palacios junto a Brian Aguirre lo harán por banda.

Lucas Alario volverá a ser de la partida ante la Lepra en lugar del fatigado Guido Carrillo, al tiempo que la sorpresa de la citación fue la presencia del juvenil Thiago González, mediocampista categoría 2007, que es parte de la Reserva y suele ser muy considerado por Jonatan Schunke.