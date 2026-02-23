Tito hizo historia en la arena: la irrupción de Blas Reveron Altieri en el Enduro del Verano

El Enduro del Verano volvió a rugir en Villa Gesell y, entre motores, arena y miles de espectadores vibrando en el súper prime, hubo un nombre propio que se llevó todas las miradas: Blas “Tito” Reveron Altieri. El joven rider de ATV se quedó con la carrera del sábado en la categoría Súper ATV Limitada 250cc y dejó en claro que el futuro ya llegó.

En un circuito exigente, ante tribunas colmadas y con la presión que implica competir en una de las citas más convocantes del calendario, Tito lideró de principio a fin. Inteligente para administrar el ritmo, veloz en los sectores técnicos y audaz en los sobrepasos, nunca bajó la intensidad y marcó diferencias claras respecto de sus competidores. Fue un triunfo contundente, construido vuelta tras vuelta con determinación y cabeza fría.

La victoria no fue casualidad. Detrás hay horas y horas de entrenamiento, sacrificio familiar y una pasión que corre por las venas. Hijo de Leandro (Leo) Reveron y Mamá Elena (Pupi) Altieri, Blas creció entre fierros y banderas a cuadros. Además, lleva en su ADN la herencia de su tío, el multicampeón del Le Touquet, Javier Altieri, referencia indiscutida en el mundo del racing.

Pero lejos de vivir de apellidos, Tito construye su propio camino. En Gesell mostró temple, concentración y una madurez poco habitual para su edad. No se desesperó, no especuló de más y sostuvo un ritmo alto durante toda la competencia, sorprendiendo incluso por la diferencia final que logró sacar.

El público lo ovacionó y el paddock habló de él. En un fin de semana donde el Enduro volvió a demostrar por qué es una fiesta del deporte motor, nació una nueva ilusión en el mundo de los cuatriciclos.

La carrera recién empieza para Blas Reveron Altieri. Tiene empuje, talento y una familia que lo respalda en cada paso. Si algo dejó esta edición en Villa Gesell es una certeza: no hay techo para Tito. La arena ya tiene a su nueva promesa.