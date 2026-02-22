Gimnasia volvió ganador a La Plata y ya piensa en rezar un “rosario” para seguir de racha…

La trabajosa victoria ante Gimnasia de Mendoza quedó atrás para el plantel de Gimnasia, que ayer regresó a La Plata y hoy comenzará a preparar el partido del miércoles que viene a las 17 ante Rosario Central en el Bosque.

Con muy bien semblante tras sumar otro festejo, el viaje de regreso fue mucho más relajado que el de ida, ya que no hubo corridas ni especulaciones con los horarios por el paro, como había ocurrido el jueves pasado.

Ayer sábado los jugadores realizaron tareas regenerativas en las instalaciones del Hotel Hilton de Mendoza, desayunaron y comieron pastas y carbohidratos y luego emprendieron el regreso a nuestra ciudad.

Hoy la práctica no será de lo más exigente en Abasto, ya que el riesgo de una lesión muscular asecha a todos los jugadores de los equipos de Argentina, debido a la seguidilla de partidos.

Según pudo saber este diario, la comitiva que acompañó al equipo y al cuerpo técnico quedó muy conforme con el resultado y también por la situación personal de Marcelo Torres, el delantero número nueve que tiene el equipo y al que en Mendoza se le abrió el arco.

El cuerpo técnico de Fernando Zaniratto, sin embargo, se comprometió a tratar de corregir en el corto plazo de entrenamientos que existe hasta el partido contra Central todos los desajustes defensivos que llevaron a Gimnasia de Mendoza a generar situaciones de gol en el inicio del segundo tiempo del partido del último viernes.

Una de las opciones que maneja el entrenador para el choque contra el Canalla es el regreso de Franco Torres, cuyo despliegue y movilidad podrían colaborar para contener a Angel Di María que seguramente atacará por el sector de Steimbach en el partido que se jugará entre semana.

Uno de los temas de conversación en el viaje de regreso a La Plata fue el resultado que golpeó a Rosario Central el mismo viernes contra Talleres y que obligará el equipo rosarino a plantear una estrategia más ofensiva buscando llevarse algo del Bosque a toda costa.

Los antecedentes del partido contra el Canalla en el mismo estadio el año pasado ayudarán a Zaniratto y en especial a varios componentes de la defensa para mejorar lo que se hizo en aquella oportunidad y también en el último choque contra Gimnasia de Mendoza para no volver a pasar sobresaltos.