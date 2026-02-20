Cambaceres va el domingo y estrena el sintético de Alejandro Korn

Con la premisa de arrancar con el pie derecho en el torneo de la Primera C, el Defensores de Cambaceres del Indio Hernán Darío Ortiz entrenó ayer en el predio del Bosquecito en una de las canchas de césped sintético para asimilar la superficie que usará en el debut contra Estrella del Sur.

El partido contra el equipo de Alejandro Korn fue programado para el domingo a las 17 en el Polideportivo Padre Mujica y es por ello que el entrenador del Lobo fue autorizado para usar como entrenamiento una de las canchas que también tiene permitido usar el club Universitario de Berisso en la parte de atrás del Bosquecito.

El Rojo de Ensenada viene de cerrar una buena pretemporada, en la cual logró importantes resultados en los partidos amistosos y el cuerpo técnico al igual que el director deportivo estuvieron muy encima de la alimentación y la puesta a punto en la parte física en las últimas semanas.

Para el choque del domingo, de no mediar contratiempo, el ex defensor y técnico del Lobo podrá contar con el ex volante de Estudiantes y San Carlos, Javier “Coco” Sequeyra, quien se recuperó en los últimos diez días de una lesión.

Además, tal cual se pudo observar en los últimos entrenamientos, Santiago Calvo estaría en el arco, mientras que Facundo Odello, Juan Cruz Froján, Juan Trentín y Sergio Luayza estarán en la defensa. En el mediocampo estarán Mauricio Romero, Esteban Coronel, Javier Sequeyra, y Rodolfo Fernández, mientras que en el ataque lo harán Bryan Schmidt y Valentino Toniolo.

Leones con El Porvenir va en Arroyo Seco

Uno de los principales atractivos que tendrá el torneo de la Primera C será la presencia del equipo Leones de Rosario, que preside Matías Messi, hermano de Lionel Messi.

Este equipo viene de ganar varios amistosos en la pretemporada y mañana debutará como local ante El Porvenir en el estadio Antonio Di Giácomo que perteneciente al Club Atlético Unión y tiene una capacidad para 1.000 personas.

En un principio, la base del equipo titular del equipo de la familia de Messi tiene a Lucas Alegre; Patricio Acevedo, Lucas Zapata, Román Elsegood, Mario Senra; Juan Vieyra, Franco Tanneur, Marcos Benítez Alejo Fernández; Leandro Duarte, Lucas Manochi y el entrenador es Franco Ferlazzo.