Se confirmó que este jueves será sin actividad en el Teatro del Turf

El Hipódromo de La Plata anunció la suspensión de la reunión hípica prevista para esta tarde, como consecuencias de la adhesión de los gremios del sector al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). Y sobre llovido, mojado, porque la Administración del Hipódromo también confirmó que, por el mismo motivo, “tampoco en la fecha se habilitarán las pistas para el habitual vareo matinal de los sangre pura de carrera”.

Según se informó, a través de un comunicado oficial, la medida extrema fue adoptada ante “la imposibilidad de organizar y garantizar el normal desarrollo de la jornada hípica, debido a la adhesión sindical a la protesta nacional”. En ese marco, las autoridades del hipódromo resolvieron dejar sin efecto toda la actividad programa para la presente jornada.

Era de esperarse dicha decisión oficial, en el contexto del paro general impulsado por la central obrera, que afectará la mayoría de los servicios y actividades en todo el país, con fundamental impacto en el transporte público como así también en organismos y establecimientos que dependen del funcionamiento coordinado de múltiples áreas operativas.

Por último, desde la administración del circo hípico platense señalaron que “la suspensión responde a razones organizativas y de fuerza mayor” ya que el paro a nivel nacional “impide contar con el personal necesario para llevar adelante la reunión hípica en el marco de los carriles normales”.

Por otra parte, al estar cerrado el hipódromo, los caballos que generalmente varean todas las mañanas, deberán hacerlo por las distintas ramblas del Barrio Hipódromo e incluso en el camino a Punta Lara a la vera de la diagonal 74. Este punto es de suma inquietud entre los cuidadores, ya que esperan que los días viernes y sábado habiliten la pista principal para el entrenamiento de los ejemplares que van a correr en las citas hípicas venideras de domingo, martes y jueves próximos.