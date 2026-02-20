Gimnasia busca su primera victoria como visitante en el “Duelo de Lobos”

Tras adelantar su viaje por el paro general, Gimnasia se entrenó en Mendoza y el técnico Fernando Zaniratto definió el equipo para visitar esta noche al Lobo de dicha provincia. El encuentro, correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura, comenzará a las 22:15 horas y será arbitrado por Andrés Gariano.

Luego del clásico platense, Ignacio Miramón era una fija para meterse en el 11 titular, pero las dudas estaban centradas en si salía Augusto Max, o si el entrenador decidía mandar al banco a Nicolás Barros Schelotto. Pero ninguno de ellos dejará el equipo. El técnico mens sana sorprendió en la práctica en territorio mendocino y determinó que quien salga del 11 sea Franco Torres, lo que obligará a una leve modificación en el esquema madre que utiliza Zaniratto.

De esta manera, el cuerpo técnico tripero apuesta a reforzar la mitad de la cancha sin perder peso ofensivo, en un duelo clave ya que el elenco platense todavía no ganó de visitante en el certamen.

En Mendoza, el aullido del “Pituco” se hizo escuchar luego de la victoria contra Instituto en la cuarta fecha y la primera como local en la máxima categoría tras más de 40 años. Luego llegó el traspié en Córdoba ante Talleres por 2 a 1 . Con César Rigamonti como sostén bajo los tres palos, ya son seis de quince puntos en la cuenta de los de Ariel Broggi, quien apuntó a la permanencia como objetivo primordial.