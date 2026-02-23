Yak Sport impuso un ritmo que fue imposible de seguir por sus rivales

En una tarde agradable de fines de febrero, abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de doce cotejos. En el tradicional Clásico “Jockey Club de Corrientes” (1.600 mts.), nuestro recomendado Yak Sport alcanzó un notable triunfo que se potencia porque lo logró de punta a punta y “olvidando” en el camino a El Ernesto, al que derrotó por media docena de cuerpos y sin que su habitual conductor el jockey “Maxi” Aserito lo exigiera. Igualmente empleó el buen registro de 1m.35s.87/100 para el recorrido de la distancia. En tanto tercero, a cuerpo y medio, El Gazpacho completaba el podio. Desde el mismo pique Yak Sport no dejó dudas en su desplazamiento, porque tomó la vanguardia y con firmes brazadas se vino de un “viaje” y sin que ningún rival llegara a presentarle lucha, resultando burdos “partenaires” del ganador. Este buen descendiente de Glory Seattle logró un impacto espectacular que no hace más que confirmar que se encuentra entre los mejores milleros del momento.

Cotejo reservado para todo caballo de 4 años y más edad, a peso por edad, ocupó el cuarto turno de la programación con los siete ratificados en pista, y el cierre de las apuestas mostró el claro favoritismo de Storm Sound, que prometía un sport de $2.05, superando lo reunido por Yak Sport ($4.10) y por El Gazpacho ($4.25).

Abiertos los partidores, Yak Sport salió a “marcar la cancha” desde el mismo pique inicial porque ni bien se formalizó la carrera corría con dos cuerpos de ventaja sobre Storm Sound, quedando enseguida Notable Island, Sabiyano y Arcanum. Descontados los primeros 400 metros, el puntero se afirmó en la delantera con seis cuerpos de luz sobre Storm Sound, que por medio cuerpo precedía a Notable Island, quedando enseguida El Gazpacho.

Así, concluyeron el recorrido del opuesto y al zambullirse en el codo tolosano, Yak Sport seguía adelante, estirando a ocho largos la amplia ventaja sobre el favorito que no reaccionaba, al igual que Notable Island. En el trayecto de la elipse el panorama no varió porque se mantenía el apabullante dominio de Yak Sport. Concluída la curva y al acceder a la recta, “Maxi” Aserito hizo cambiar de mano a Yak Sport que salió como un resorte impulsado hacia el disco que cruzó con seis cuerpos de ventaja sobre El Ernesto que atropellando en la recta se quedó con el segundo puesto, precediendo a El Gazpacho, que completó el podio.

El ganador vino en 24s.77/100; en 46s.65/100 y en 1m.11s.06/100 hasta completar el buen registro de 1m.35s.87/100 para los 1.600 metros de pista normal.