Tigre empató y perdió el liderazgo en la Zona B

Tigre no pudo sostener su liderazgo en la Zona B del Torneo Apertura tras empatar sin goles frente a Central Córdoba en Santiago del Estero.

El resultado mantiene al Matador como uno de los pocos invictos del certamen, pero lo deja sin la cima, ahora en manos de Independiente Rivadavia, que venció 3-2 a Independiente en un duelo vibrante. Central Córdoba, dirigido por Lucas Pusineri, sigue sin levantar cabeza y ocupa el decimotercer puesto de la Zona A con apenas cinco unidades.