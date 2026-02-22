El “Dibu” sostiene al Villa y Simeone recupera la sonrisa en el Metropolitano

La jornada europea de este fin de semana dejó un sabor agridulce para los argentinos en la Premier League, pero una bocanada de aire fresco para los dirigidos por Diego Simeone en España. Entre atajadas imposibles y goleadas necesarias, los protagonistas albicelestes volvieron a marcar la agenda del fútbol internacional.

En el marco de la fecha 27 de la Premier League, el Aston Villa rescató un agónico empate 1-1 frente al Everton, en un encuentro donde Emiliano “Dibu” Martínez volvió a disfrazarse de héroe. Desde temprano, el marplatense dio cátedra de reflejos al achicar de forma magistral un mano a mano frente a Dominic Calvert-Lewin a los 13 minutos, evitando lo que parecía un gol cantado tras una desatención defensiva.

Pese a su solidez, la resistencia se quebró mediante una ejecución de otro planeta: Anton Stach clavó un tiro libre desde 35 metros que se coló en el ángulo superior. Nada que hacer para el marplatense, que aun así ostenta la notable cifra de 65 vallas invictas en 219 partidos en la máxima categoría inglesa, reafirmándose como uno de los porteros más determinantes del planeta.

En España, el Atlético de Madrid disipó las dudas tras tres jornadas sin ganar al vencer por 4-2 al Espanyol en el Metropolitano. Aunque el conjunto perico sorprendió al ponerse en ventaja, la jerarquía de los dirigidos por el “Cholo” fue total, logrando dar vuelta el marcador con autoridad.

Esta victoria es doblemente valiosa para los colchoneros: no solo les permite recortar distancias con un Real Madrid que tropezó en El Sadar ante Osasuna (aunque la diferencia sigue siendo de 12 puntos), sino que también les da un respiro clave en la lucha por los puestos europeos, alejándose a seis unidades del Betis de Manuel Pellegrini.