Empate con sabor a poco: Boca y Racing no se sacaron ventajas en un clásico deslucido

La Bombonera fue el escenario de un capítulo del fútbol argentino que, difícilmente, perdure en la memoria de los aficionados por su despliegue futbolístico. En el marco del cruce interzonal correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura, Boca Juniors y Racing Club sellaron un empate 0-0 que reflejó fielmente la carencia de ideas y la chatura táctica que dominó la tarde en la Ribera.

El encuentro fue, durante gran parte de los noventa minutos, un duelo de voluntades divididas y nula profundidad. Ambos conjuntos parecieron conformarse con el reparto de puntos hasta que el reloj comenzó a apremiar. Fue recién en el epílogo cuando la necesidad de victoria despertó una mínima ambición, aunque el esfuerzo resultó tardío y estéril para romper el marcador.

La jugada que pudo haber cambiado el destino del clásico ocurrió a los 87 minutos. Tras un desarrollo carente de emociones, la "Academia" encontró en los pies de Adrián "Toto" Fernández la oportunidad de oro. El juvenil, que ingresó para aportar frescura y verticalidad, sacó un potente remate que exigió una respuesta providencial de Agustín Marchesín. Aquella intervención del arquero xeneize fue, paradójicamente, el único disparo directo entre los tres palos registrado por ambos equipos en todo el partido, una estadística que resume la pobreza ofensiva del trámite.

En el plano individual, el foco estuvo puesto en el regreso de Edinson Cavani. El delantero uruguayo volvió a la titularidad tras una ausencia de cinco meses, generando una expectativa que se diluyó con el correr de los minutos. Tras un inicio participativo pero poco punzante, Cavani se fue apagando en el complemento hasta ser reemplazado en el último cuarto de hora, momento en el que se retiró del campo bajo un clima de desaprobación y silbidos por parte de la parcialidad local. En la visita, lo más rescatable pasó por los pies de Matko Miljevic, quien intentó sin éxito conectar las líneas de un equipo que careció de generación de juego clara.

Sin tiempo para lamentos, el calendario obliga a pasar de página rápidamente. El Xeneize viajará a Salta para debutar el próximo martes en la Copa Argentina frente a Gimnasia de Chivilcoy, equipo del Torneo Federal A, en el Estadio Padre Ernesto Martearena. Por su parte, el conjunto de Avellaneda buscará recuperar terreno en el plano local el jueves, cuando reciba a Independiente Rivadavia de Mendoza en el Cilindro.