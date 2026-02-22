Bareiro podría debutar en Boca por la Copa Argentina

Boca se prepara para su estreno en la Copa Argentina y la principal novedad es la posible inclusión de Adam Bareiro, flamante refuerzo que llegó desde Fortaleza y fue presentado en las últimas horas. El delantero paraguayo podría sumar minutos desde el arranque en el partido ante Gimnasia de Chivilcoy, encuentro que marcará el debut oficial del equipo en el certamen.

El entrenador Claudio Úbeda analiza un once con mezcla de titulares y suplentes, buscando dar rodaje a jugadores que no vienen sumando continuidad. Entre ellos figuran Leandro Brey, Nicolás Figal y Malcom Braida, quienes aparecen como alternativas para el choque frente al conjunto que milita en el Federal A y ocupa la tercera posición de su torneo.

La urgencia por mostrar una imagen renovada y alcanzar resultados positivos acelera la decisión de incluir a Bareiro, que llega como apuesta ofensiva para reforzar el ataque.

El partido se disputará el martes 24 de febrero en Salta, desde las 21.15, con arbitraje de Facundo Tello.