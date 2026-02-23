River perdió ante Vélez y Gallardo analiza renunciar

Luego de la derrota de River por 1 a 0 frente a Vélez, la tercera consecutiva en el Torneo Apertura, Marcelo Gallardo suspendió la conferencia de prensa y se retiró del José Amalfitani sin hablar. Por primera vez desde su regreso en agosto de 2024, analiza seriamente su continuidad en el cargo.

Pese a que mejoró en el segundo tiempo y lo pudo haber empatado, River obtuvo otro resultado decepcionante en su visita a Liniers. Manuel Lanzini aplicó la Ley del Ex y, a los seis minutos, anotó el único tanto del encuentro.

Condicionado por las lesiones de Juan Fernando Quintero, Franco Armani y Kendry Páez, Gallardo intentó darle una cara distinta al equipo con el ingreso de los juveniles Joaquín Freitas y Ian Subiabre. Por momentos lo consiguió, ya que ambos fueron protagonistas de los ataques más peligrosos del Millonario en el segundo tiempo, pero no pudieron modificar el resultado.

Una vez consumada la derrota, y tras varios minutos en la sala de conferencias del José Amalfitani, los periodistas se enteraron que la delegación de River se iba a retirar sin la palabra del entrenador, algo que ya había hecho en derrotas anteriores. Desde el seno del club señalan que se debe a un momento de reflexión y autocrítica, y no ven necesario hablar "en caliente" porque puede traer consecuencias negativas.

Un hombre bañado en bronce como Gallardo entiende cuando las cosas no dan para más. "No soy necio", dijo después de ganar en Villa Mercedes ante la consulta sobre si había evaluado la posibilidad de dejar el cargo.